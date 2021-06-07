Один із постраждалих, Вісенте Асенсіо провів вихідні без турботи про симптоми і вже вранці у понеділок всі викладачі нормально повернулися на роботу.

Читайте також У США схвалили перші уколи від ожиріння: як вони працюють

Так, співробітники навчального закладу були вакциновані препаратом американської компанії Pfizer – замість однієї дози їм вкололи відразу шість.

Вісім вчителів зі школи в місті Хельвес (Севілья), які минулої п'ятниці помилково отримали шість доз вакцини Pfizer проти COVID-19, повернулися до роботи в цей понеділок,

– йдеться в повідомленні агентства.

Раніше у Німеччині четверо медиків потрапили до лікарні після передозування вакциною проти COVID-19. Загалом у 5 разів більшу дозу отримали 8 медпрацівників.

Дані взяті з DW

Після інциденту четверо медпрацівників звернулися до лікарні з симптомами вірусного захворювання. Їх госпіталізували для спостереження.

Вакцинація також проводилася препаратом від Pfizer.