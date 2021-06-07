В Іспанії викладачам помилково вкололи шість доз вакцини Pfizer

Вісім вчителів однієї з іспанських шкіл у Севільяї у минулу п’ятницю, 4 червня, помилково отримали шість доз вакцини Pfizer проти коронавірусу за один раз.
Один із постраждалих, Вісенте Асенсіо провів вихідні без турботи про симптоми і вже вранці у понеділок всі викладачі нормально повернулися на роботу.
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Так, співробітники навчального закладу були вакциновані препаратом американської компанії Pfizer – замість однієї дози їм вкололи відразу шість.
Вісім вчителів зі школи в місті Хельвес (Севілья), які минулої п'ятниці помилково отримали шість доз вакцини Pfizer проти COVID-19, повернулися до роботи в цей понеділок,
– йдеться в повідомленні агентства.
Раніше у Німеччині четверо медиків потрапили до лікарні після передозування вакциною проти COVID-19. Загалом у 5 разів більшу дозу отримали 8 медпрацівників.
Дані взяті з DW
Після інциденту четверо медпрацівників звернулися до лікарні з симптомами вірусного захворювання. Їх госпіталізували для спостереження.
Вакцинація також проводилася препаратом від Pfizer.