В іспанському будинку для престарілих спалах коронавірусу після щеплення вакциною Pfizer
В іспанському місті Лагартера 78 мешканців будинку для літніх людей після щеплення вакциною Pfizer інфікувалися коронавірусною інефкцією.
Джерело: El Periodico
На жаль, семеро з літніх людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Всі мешканці будинку престарілих отримали першу дозу вакцини 13 січня.
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Після щеплення у десяти щеплених з’явилися перші симптоми хвороби. Медики вважали це побічними ефектами вакцини.
Однак згодом кількість інфікованих зросла. Хворих ізолювали в кімнатах.
Керівництво закладу переконує, що вони дотримувались протоколів та всіх санітарних норм.
Додамо, що вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність в 95%. Країни ЄС 27 грудня розпочали масштабну вакцинацію від коронавірусу цим препаратом.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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