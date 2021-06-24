Зберехала, що народила 10 дітей одночасно: жінка з Африки навіть не була вагітною

З'явилася несподівана розв'язка гучної історії про жінку з Південної Африки, яка переконувала, начебто народила 10 дітей одночасно. Вона запевняла, що побила світовий рекорд. Втім, це виявилося фейком.

Насправді вона навіть не була вагітною. Про це повідомила влада південноафриканської провінції Гаутенг.

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Вони провели відповідне розслідування та ретельне обстеження. Попри це, невідомо, що могло б бути мотивом для створення такого великого обману.

Результати звіту

Уряд провінції підтвердив, що жінку госпіталізували до психіатричної лікарні Тембіса 18 червня 2021 року. Там проводились різні медичні обстеження для визначення її стану здоров'я.

"Спочатку її мали утримувати в лікарні 72 години, після завершення попереднього обстеження лікарі рекомендували тримати її в лікарні ще 7 днів для спостереження, відповідно до закону про психічне здоров'я", – мовиться у повідомленні.

Зараз медики встановили, що пані Сітгол останнім часом не народжувала дітей. Також вона ніколи не була вагітною,

– наголосили в уряді.

У департамент охорони здоров'я в Гаутенгі та MediClinic також спростували наявність даних про народження.

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