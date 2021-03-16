Італія та Франція заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca

Джерело:Уряд Італії
Франція та Італія раніше призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca як запобіжний захід. Якщо європейський регулятор надасть позитивний висновок про вакцину, то обидві країни відразу ж повернуться до її використання.
Влада Італії та Франції готова відновити щеплення із застосуванням вакцини від коронавірусу, створеної британсько-шведською компанією AstraZeneca.
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Прем'єр Італії Маріо Драґі 16 березня провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Під час неї лідери країн обговорили призупинення застосування вакцини AstraZenecа в деяких європейських країнах.
Це тимчасовий захід обережності, який триватиме до четверга, 18 березня, до завершення аналізу Європейського агентства з лікарських засобів (EMA),
– йдеться в повідомленні.
В уряді Італії назвали обнадійливою заяву EMA про те, що поки немає доказів, що до утворення тромбів у деяких пацієнтів, щеплених препаратом AstraZeneca, призвела саме вакцина.
Якщо європейський регулятор винесе позитивний вердикт щодо препарату, то Італія та Франція готові "негайно повернутися до його використання".