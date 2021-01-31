Італія не рекомендує людям старше 55 років щепитися вакциною від AstraZeneca

Італійський регулятор затвердив вакцину проти коронавірусу AstraZeneca для всіх дорослих. Однак для людей старше 55 років рекомендують використовувати вакцини інших виробників.

Джерело: Medical Xpress

Так, вакцина AstraZeneca рекомендована людям у віці від 18 до 55 років.

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Однак комісія з вакцин рекомендувала не використовувати її серед літніх людей через те, що AstraZeneca надала недостатньо інформації про вплив своєї вакцини на осіб старше 55 років.

Старшу вікову групу рекомендується вакцинувати препаратами від

Стосовно вакцини AstraZeneca, остаточна оцінка буде дана тільки в кінці поточних клінічних випробувань.

Додамо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) лише цього тижня дозволило застосування вакцини AstraZeneca. Дозвіл також отримали вакцини компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу