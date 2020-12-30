Уряд Італії не планує робити вакцинацію від коронавірусу примусовою для населення. Однак влада країни сподівається, що люди самі захочуть отримати вакцину.

Ніхто навіть не розглядав варіант, що людей доведеться змушувати вакцинуватися. Про це під час щорічної підсумкової конференції заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

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Ми навіть не розглядаємо такий варіант (робити вакцинацію обов'язковою – 24 канал) Це виключено,

– сказав Конте.

Вакцинація в Італії відбуватиметься препаратом від Pfizer та BioNTech, який затвердив Євросоюз.

Перша партія – 470 тисяч доз вакцин – вже вирушила до Італії.

Однак через несприятливі погодні умови у Бельгії вакцина застрягла у дорозі.

Як тільки вдасться довезти, препарат доставлять у будинки для літніх людей та лікарні.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Італії зафіксували понад 2 мільйони заражених коронавірусом. Померли понад 73 тисячі інфікованих. Італія стала першою країною у ЄС, яка прийняла удар від коронавірусу.