За перевірку цих перепусток відповідатиме окрема людина. Державним та комерційним компаніям вже дали відповідне доручення – знайти керівника цього процесу.
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Нині подібну схему впровадили в школах і університетах.
Що буде з працівниками, які не матимуть "зеленої перепустки"
Працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" звільняти не будуть, але штрафуватимуть. Сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро. Але у випадку виявлення підробки документа штрафи будуть ще більшими.
Якщо через відсутність "зеленої перепустки" працівник не виходитиме на роботу впродовж 5 днів, то роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.
Коронавірус в Італії
Джерело: Мінфін
- Станом 16 вересня в Італії виявили 4 618 040 випадків зараження коронавірусом.
- Від недуги померли 130 100 людей.
- 4 369 453 мешканці Італії вже подолали хворобу.
- 118 487 людей досі лікуються від хвороби, 540 з них у критичному та серйозному стані.