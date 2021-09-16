За перевірку цих перепусток відповідатиме окрема людина. Державним та комерційним компаніям вже дали відповідне доручення – знайти керівника цього процесу.

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Нині подібну схему впровадили в школах і університетах.

Що буде з працівниками, які не матимуть "зеленої перепустки"

Працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" звільняти не будуть, але штрафуватимуть. Сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро. Але у випадку виявлення підробки документа штрафи будуть ще більшими.

Якщо через відсутність "зеленої перепустки" працівник не виходитиме на роботу впродовж 5 днів, то роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.

Коронавірус в Італії

Джерело: Мінфін