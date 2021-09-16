Італія першою в ЄС введе обов'язкову вакцинацію для всіх професій

16 вересня 2021 , 15:06
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Джерело:

Corriere della Sera

Від 15 жовтня Італія стане країною в Європі, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер. Без "зеленої перепустки" працівники не зможуть потрапити на фабрики, офіси, професійні студії й будь-які інші робочі місця.

За перевірку цих перепусток відповідатиме окрема людина. Державним та комерційним компаніям вже дали відповідне доручення – знайти керівника цього процесу.

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Нині подібну схему впровадили в школах і університетах.

Що буде з працівниками, які не матимуть "зеленої перепустки"

Працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" звільняти не будуть, але штрафуватимуть. Сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро. Але у випадку виявлення підробки документа штрафи будуть ще більшими.

Якщо через відсутність "зеленої перепустки" працівник не виходитиме на роботу впродовж 5 днів, то роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.

Коронавірус в Італії

Джерело: Мінфін

  • Станом 16 вересня в Італії виявили 4 618 040 випадків зараження коронавірусом.
  • Від недуги померли 130 100 людей.
  • 4 369 453 мешканці Італії вже подолали хворобу.
  • 118 487 людей досі лікуються від хвороби, 540 з них у критичному та серйозному стані.
Автор: Анастасія Кушпіт