Італія упродовж наступних трьох місяців планує вакцинувати від коронавірусної інфекції близько 10-15 мільйонів своїх жителів. Зауважимо, що щеплення не є примусовим.

Першими вакцину в Італії отримають 1,8 мільйона медсестер й лікарів, а також співробітників й резидентів закладів тривалого догляду. Про це заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте пише видання Сіньхуа.

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До квітня ми повинні мати змогу вакцинувати від 10 до 15 мільйонів людей,

– заявив Джузеппе Конте.

Конте додав, що наступними в черзі будуть 4,4 мільйона людей віком понад 80 років, 13,4 мільйона людей віком 60-79 років й 7,4 млн осіб, які мають щонайменше одну хронічну хворобу.

"Відповідно до національного плану з вакцинування, затвердженого парламентом 2 грудня, після цих пріоритетних категорій, вакцину отримуватимуть вчителі й інші важливі робітники, а також в’язні й співробітники закладів обмеження волі. Решту населення буде вакциновано після того, як щеплення отримають ці три категорії", – наголошують в уряді Італії.

Вакцинація в Італії: що відомо

Щеплення в Італії відбуватиметься препаратом від Pfizer та BioNTech , який затвердив Євросоюз.

, який затвердив Євросоюз. Перша партія – 470 тисяч доз вакцин – вже вирушила до Італії. Однак через негоду у Бельгії вакцина застрягла у дорозі.

Спершу препарат доставлять у будинки для літніх людей та лікарні.

Уряд Італії не планує робити вакцинацію від коронавірусу примусовою для населення і сподівається, що люди самі захочуть отримати вакцину.

Від початку пандемії в Італії зафіксували понад 2 мільйони заражених коронавірусом. Померли понад 73 тисячі інфікованих. Італія стала першою країною у ЄС, яка прийняла удар від коронавірусу.​​

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