Італія може стати першою країною ЄС, яка вироблятиме на своїй території російську вакцину "Супутник V". Виробництво можуть запустити вже в липні 2021 року.

Так, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Супутник V", і компанія Adienne Pharma & Biotech вже підписали угоду про виробництво вакцини в Італії.

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Партнерство дозволить почати виробництво вже в липні 2021 року. Інноваційний виробничий процес допоможе створити нові робочі місця і дозволить Італії контролювати весь виробничий процес. Це дозволить виробництво до 10 мільйонів доз до кінця року,

​– йдеться в пресрелізі італійсько-російської торгової палати.

Компанія Adienne Pharma & Biotech планує виробляти вакцину на двох заводах – у Ломбардії і в центральній Італії та готова поставити 10 мільйонів доз з липня 2021 року по січень 2022 року.

Торгова палата наголосила, що коли Європейське агентство з лікарських засобів затвердить "Супутник", його почнуть поширювати по всій Італії.

"Російська влада працює над 20 спільними проєктами в Європі, а вакцина "Супутник V" вже зареєстрована у понад 45 країнах світу", – додали у палаті.

Зверніть увагу! EMA розпочало експертизу "Супутника V" 4 березня на відповідність стандартам ЄС. Дві країни Євросоюзу Угорщина та Словаччина російську вакцину вже затвердили.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу