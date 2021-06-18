Італія почала видавати "паспорти вакцинації"

Італія в четвер, 17 червня, запустила схему сертифікації вакцинації "зелений пропуск", яка полегшить жителям країни повернення до нормального життя.

Крім того, Італія розглядає можливість скасування масочного режиму на відкритому повітрі.

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З зеленим пропуском люди, які повністю вакциновані, вилікувалися від COVID-19 або дали негативний результат на коронавірус, можуть завантажити сертифікат, що дозволяє їм вільно переміщатися в блоці, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що можливість знімати маску на вулиці починаючи з літа – це мета уряду.

Вимога носити маски була введена восени минулого року. Наразі точно невідомо, коли саме її скасують.

У приміщеннях вимоги до масок поки залишаються незмінними, також вони є обов'язковими в магазинах, автобусах, поїздах і ресторанах.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до уряду Італії з проханням відкрити кордони для українців.