В Італії 90-річна жінка померла після вакцинації від COVID-19: смерть розслідують
В Італії з’ясовують причини смерті 89-річної жінки, яка померла від інсульту невдовзі після отримання вакцини від коронавірусної інфекції.
Жінка проживала у будинку для літніх у Генуї й отримала вакцину проти коронавірусу 5 січня. Пізніше її госпіталізували з інсультом, повідомляє видання Corriere della Sera.
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На жаль, вранці 6 січня італійка померла. Через незначний інтервал часу між вакцинацією та інсультом, причини смерті жінки ретельно розслідують.
За словами медичного директора Норвезького агентства з лікарських засобів, наразі у світі вакцинують вразливих людей з групи ризику, відтак "можливі смерті, близькі до часу вакцинації".
У таких випадках уряд має забезпечити розслідування, чи це випадковий збіг, чи смерть пов'язана з отриманням вакцини.
Вакцинація в Італії: що відомо
- Щеплення в Італії відбуватиметься препаратом від Pfizer та BioNTech, який затвердив Євросоюз.
- Спершу препарат доставили у будинки для літніх людей та лікарні.
- Уряд Італії не планує робити вакцинацію від коронавірусу примусовою для населення і сподівається, що люди самі захочуть отримати вакцину.
- Від початку пандемії в Італії зафіксували понад 2 мільйони заражених коронавірусом.Померли понад 73 тисячі інфікованих. Італія стала першою країною у ЄС, яка прийняла удар від коронавірусу.
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