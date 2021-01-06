В Італії з’ясовують причини смерті 89-річної жінки, яка померла від інсульту невдовзі після отримання вакцини від коронавірусної інфекції.

Жінка проживала у будинку для літніх у Генуї й отримала вакцину проти коронавірусу 5 січня. Пізніше її госпіталізували з інсультом, повідомляє видання Corriere della Sera.

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На жаль, вранці 6 січня італійка померла. Через незначний інтервал часу між вакцинацією та інсультом, причини смерті жінки ретельно розслідують.

Водночас у регіональному агентстві охорони здоров’я Лігурії пояснили, що поки нічого не вказує на прямий причинно-наслідковий зв’язок між отриманням вакцини та інсультом.

За словами медичного директора Норвезького агентства з лікарських засобів, наразі у світі вакцинують вразливих людей з групи ризику, відтак "можливі смерті, близькі до часу вакцинації".

У таких випадках уряд має забезпечити розслідування, чи це випадковий збіг, чи смерть пов'язана з отриманням вакцини.

Вакцинація в Італії: що відомо