До слова, наявність пропуску в Італії повинні перевіряти власники закладу, але з перевіркою можуть прийти і спеціальні контролери.

До теми Куди жителів Італії не впускатимуть без COVID-сертифікатів

Штраф сплатить і власник закладу

Саме контролери оштрафували на 400 євро чоловіка. Також на 1000 євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.

Деталі видачі сертифікатів

Примітно, що для того, аби отримати сертифікат в Італії достатньо імунізуватись хоча б одною дозою вакцини.

Тими, хто одужав, вважаються люди, які хворіли на COVID-19 не більше 6 місяців тому.

Ситуація з COVID-19 в Італії

  • В Італії останнім часом знову фіксують зростання кількості випадків інфікування коронавірусом.
  • Загалом в Італії зареєстрували понад 4,5 випадків інфікування коронавірусом.
  • На жаль, 129 056 з них померли.