В Італії оштрафували чоловіка, який обідав без COVID-паспорта
Джерело:il Messaggero
В італійському місті Ровіго оштрафували чоловіка, який вирішив пообідати в піцерії не маючи "зеленого пропуску" – документу, що свідчить про вакцинацію проти коронавірусу, негативний ПЛР-тест або недавнє одужання.
До слова, наявність пропуску в Італії повинні перевіряти власники закладу, але з перевіркою можуть прийти і спеціальні контролери.
До теми Куди жителів Італії не впускатимуть без COVID-сертифікатів
Штраф сплатить і власник закладу
Саме контролери оштрафували на 400 євро чоловіка. Також на 1000 євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.
Де обов'язковий сертифікат:
- З 6 серпня "зелений пропуск" в Італії є обов'язковим для доступу в ресторани і бари в приміщеннях.
- З 1 вересня його дія пошириться на школи, університети і транспорт.
Деталі видачі сертифікатів
Примітно, що для того, аби отримати сертифікат в Італії достатньо імунізуватись хоча б одною дозою вакцини.
Тими, хто одужав, вважаються люди, які хворіли на COVID-19 не більше 6 місяців тому.
Ситуація з COVID-19 в Італії
- В Італії останнім часом знову фіксують зростання кількості випадків інфікування коронавірусом.
- Загалом в Італії зареєстрували понад 4,5 випадків інфікування коронавірусом.
- На жаль, 129 056 з них померли.