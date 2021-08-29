В Італії оштрафували чоловіка, який обідав без COVID-паспорта

29 серпня 2021 , 14:51
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Джерело:

il Messaggero

В італійському місті Ровіго оштрафували чоловіка, який вирішив пообідати в піцерії не маючи "зеленого пропуску" – документу, що свідчить про вакцинацію проти коронавірусу, негативний ПЛР-тест або недавнє одужання.

До слова, наявність пропуску в Італії повинні перевіряти власники закладу, але з перевіркою можуть прийти і спеціальні контролери.

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Штраф сплатить і власник закладу

Саме контролери оштрафували на 400 євро чоловіка. Також на 1000 євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.

Де обов'язковий сертифікат:

  • З 6 серпня "зелений пропуск" в Італії є обов'язковим для доступу в ресторани і бари в приміщеннях.
  • З 1 вересня його дія пошириться на школи, університети і транспорт.

Деталі видачі сертифікатів

Примітно, що для того, аби отримати сертифікат в Італії достатньо імунізуватись хоча б одною дозою вакцини.

Тими, хто одужав, вважаються люди, які хворіли на COVID-19 не більше 6 місяців тому.

Ситуація з COVID-19 в Італії

  • В Італії останнім часом знову фіксують зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. 
  • Загалом в Італії зареєстрували понад 4,5 випадків інфікування коронавірусом.
  • На жаль, 129 056 з них померли.  

Автор: Анастасія Лукашевська