Тепер італійці, які вже отримали першу дозу препарату AstraZeneca (Vaxzevria), можуть вакцинуватися вдруге іншим препаратом на основі синтетичної рибонуклеїнової кислоти (мРНК).

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"На основі клінічних досліджень, результати яких були опубліковані протягом останніх тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин", – йдеться у висновку регулятора.

До слова, 11 червня використання вакцин проти COVID-19 компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson було призупинене для тих людей, хто молодше за 60 років. Це сталося після того, як 18-річний хлопець, який був на гормональній терапії, помер від рідкісного згустку крові після отримання першої дози препарату AstraZeneca.

Експерти заявили, що вакцини, розроблені Pfizer і Moderna, можуть вводитися людям, які отримали один укол AstraZeneca.

Зазначимо, змішування вакцин в Україні поки що не передбачене. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін додав, що поки що у деяких країнах проводять дослідження змішування вакцин, які лише публікуються.

Якщо будуть рекомендації ЄС чи ВООЗ, то в країні є механізми, за яким ми можемо адаптувати це. Поки в Україні людина, яка, наприклад, вакцинована першою дозою CoronaVac, другу дозу таку ж отримає. Зараз у нас не передбачено змішування вакцин,

– сказав Кузін, пише ТСН.