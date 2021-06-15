В Італії дозволили змішувати COVID-вакцини

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) схвалило комбіноване використання вакцин від коронавірусу серед людей віком до 60 років.

Тепер італійці, які вже отримали першу дозу препарату AstraZeneca (Vaxzevria), можуть вакцинуватися вдруге іншим препаратом на основі синтетичної рибонуклеїнової кислоти (мРНК).

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"На основі клінічних досліджень, результати яких були опубліковані протягом останніх тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин", – йдеться у висновку регулятора.

До слова, 11 червня використання вакцин проти COVID-19 компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson було призупинене для тих людей, хто молодше за 60 років. Це сталося після того, як 18-річний хлопець, який був на гормональній терапії, помер від рідкісного згустку крові після отримання першої дози препарату AstraZeneca.

Експерти заявили, що вакцини, розроблені Pfizer і Moderna, можуть вводитися людям, які отримали один укол AstraZeneca.

Зазначимо, змішування вакцин в Україні поки що не передбачене. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін додав, що поки що у деяких країнах проводять дослідження змішування вакцин, які лише публікуються.

Якщо будуть рекомендації ЄС чи ВООЗ, то в країні є механізми, за яким ми можемо адаптувати це. Поки в Україні людина, яка, наприклад, вакцинована першою дозою CoronaVac, другу дозу таку ж отримає. Зараз у нас не передбачено змішування вакцин,

– сказав Кузін, пише ТСН.