Це не рух антивакцинаторів

Позов подали 300 лікарів, вони кажуть, що це не битва противників вакцинації, а битва за демократію.

До теми В ОАЕ найвищий рівень вакцинації проти COVID-19: понад 70%

Ми змушуємо людей йти на ризик під загрозою того, що їм більше не дозволять займатися своєю професією,

– прокоментував конституційний юрист Даніеле Гранара, який допомагає просувати справу.

Нагадаємо, що у квітні Італія прийняла закон, що зобов'язував усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров'я, зокрема в аптеках та лікарських кабінетах, робити щеплення проти коронавірусу.

Інакше їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, якщо роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.

Обов'язкова вакцинальна компанія в Італії

До слова, після імунізації старших та вразливих груп населення в Італії першими вакцинували людей, які забезпечують догляд, зокрема вчителів – теж в обов'язковому порядку.

В цілому 52,7 мільйона доз вакцин було введено по всій країні, і близько 19,5 мільйона італійців наразі повністю вакциновані – це 36% населення (старше 12 років).

Водночас 45 750 з 1,9 мільйона працівників охорони здоров'я ще не отримали жодної дози вакцини.

Захворюваність в Італії