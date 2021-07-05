В Італії медики судяться проти обов'язкової COVID-вакцинації
Джерело:The Local
В Італії медичні працівники подали судовий позов, щоб оскаржити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19. Суд розгляне справу 14 липня.
Це не рух антивакцинаторів
Позов подали 300 лікарів, вони кажуть, що це не битва противників вакцинації, а битва за демократію.
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Ми змушуємо людей йти на ризик під загрозою того, що їм більше не дозволять займатися своєю професією,
– прокоментував конституційний юрист Даніеле Гранара, який допомагає просувати справу.
Нагадаємо, що у квітні Італія прийняла закон, що зобов'язував усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров'я, зокрема в аптеках та лікарських кабінетах, робити щеплення проти коронавірусу.
Інакше їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, якщо роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.
Обов'язкова вакцинальна компанія в Італії
До слова, після імунізації старших та вразливих груп населення в Італії першими вакцинували людей, які забезпечують догляд, зокрема вчителів – теж в обов'язковому порядку.
В цілому 52,7 мільйона доз вакцин було введено по всій країні, і близько 19,5 мільйона італійців наразі повністю вакциновані – це 36% населення (старше 12 років).
Водночас 45 750 з 1,9 мільйона працівників охорони здоров'я ще не отримали жодної дози вакцини.
Захворюваність в Італії
- Нагадаємо, Італія одна з країн, які першими відчули удар пандемії та постраждала найбільше серед європейських країн.
- Жертвами недуги стали близько 130 тисяч людей. Інфікувались коронавірусом понад 4 мільйони людей.
- Країна запроваджувала тотальні карантинні заходи, бо медична система не витримувала навантаження.
- Лише 28 червня, влада Італії скасували вимогу про обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі.