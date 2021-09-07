Бустерна доза наразі буде доступна вразливим групам

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца пояснив, що "вразливими" групами є зокрема онкохворі, пацієнти після трансплантації.

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Вакцинація в країні може стати обов'язковою

Також глава МОЗ Італії підтвердив слова прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який заявив, що всіх італійців відповідного віку незабаром можуть зобов'язати вакцинуватися.

За його словами, як тільки Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) дозволить застосування бустерної дози, в Італії можуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19.