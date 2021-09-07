В Італії схвалили вакцинацію трьома дозами: крім того, імунізація стане обов'язковою

Міністерство охорони здоров'я Італії вирішило запровадити вакцинацію бустерною дозою препарату проти коронавірусу. Імунізацію трьома дозами рекомендуватимуть вразливим групам пацієнтів.

Бустерна доза наразі буде доступна вразливим групам

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца пояснив, що "вразливими" групами є зокрема онкохворі, пацієнти після трансплантації.

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Вакцинація в країні може стати обов'язковою

Також глава МОЗ Італії підтвердив слова прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який заявив, що всіх італійців відповідного віку незабаром можуть зобов'язати вакцинуватися.

За його словами, як тільки Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) дозволить застосування бустерної дози, в Італії можуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оцінює необхідність бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty). Відповідний комітет проведе прискорений аналіз наявних досліджень, щодо ефективності та доцільності третьої дози вакцини.

За останніми даними уряду країни, Італія не скоро досягне рівня вакцинації від 80% до 90%, тож, ймовірно уряд прийме закон про примусову вакцинацію.

Вакцинація бустерною дозою: коротко про головне

Уряд Ізраїлю першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.

Ввели вакцинацію трьома дозами також Франція, Німеччина, США, Велика Британія та багато країн Близького Сходу.

Крім того, про ефективність бустерної дози вакцин заявили й інші виробники: Sinovac, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

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