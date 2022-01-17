Чоловіка з інфекцією доправили до лікарні поблизу. Однак він відмовився від лікування та вирішив повернутися додому. Там він і помер від ускладнень недуги, як повідомив місцевий телеканал.
Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах
Ще один противних вакцинації помер від недуги
Наприкінці грудня 2021 року в одному з лікувальних установ Італії помер від важких ускладнень, викликаних коронавірусом, ще один відомий в країні противник вакцинації Мауріціо Буратті.
Він виступав проти обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Заявляв, що тим самим захищає Конституцію і не збирається проходити тестування на СOVID-19 через те, що, за його словами, нібито вірус викликають самі тестові мазки.
Зверніть увагу Виприснула вакцину у серветку: медсестра в Італії зробила фейкові щеплення – обурливе відео
Кількість нових COVID-хворих в Італії стрімко зростає
- З кінця грудня 2021 року в країні спостерігається різке зростання заражень коронавірусом.
- За добу 16 січня там виявили понад 157 тисяч випадків захворювання.
- На початку січня на тлі різкого зростання кількості заражень COVID-19 влада Італії ввела обов'язкову вакцинацію для людей віком від 50 років.
- Кількість вакцинованих та перехворілих за останні пів року серед населення, віком старше 12 років, у країні досягло майже 90%. Зараз триває процес ревакцинації.