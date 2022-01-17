Чоловіка з інфекцією доправили до лікарні поблизу. Однак він відмовився від лікування та вирішив повернутися додому. Там він і помер від ускладнень недуги, як повідомив місцевий телеканал.

Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Смерть противника вакцинації розбурхала мережу

Громадський рух "Звільнимо Італію" об'єднує противників вакцинації, одним із очільників був Маріллі. Вони й опублікували пост про його смерть. Однак не вказали причини смерті чоловіка.

"Біль скорботи по Луїджі стає несамовитим, тому що людяність і доброта душі були для нього суттю життя", – мовиться в повідомленні.

Про смерть внаслідок коронавірусу також написав і один з близьких друзів антивакцинатора – підприємець Марино Реккьюті.

"Помер мій справжній друг, якого я знав понад 15 років, який працював зі мною і якого можна було б врятувати, якби він не дотримувався вашої ідеології замість того, щоб дослухатися до сім’ї та друзів. Всім вам повинно бути соромно навіть називати його ім’я. Це на вашій совісті", – написав Реккьюті під публікацією про смерть чоловіка.

Представники руху обурені

Про смерть антивакцинатора розповіли й багато італійських ЗМІ, що викликало бурхливу реакцію з боку антивакцинаторського руху. Вони розмістили у себе на сайті спеціальний пресреліз, в якому закликали пресу припинити "медійне мародерство" у зв’язку зі смертю Маріллі.

Також вони додали, що вакциновані та люди без щеплення від COVID-19 нібито хворіють однаково.