Італійські лікарі виявили новий штам COVID-19, який схожий на британський. Фахівці стверджують, що на Апеннінах цей штам курсує вже кілька місяців – з серпня 2020 року.

Що відомо про новий штам COVID-19

Новий штам виявили у Брешії. Фахівці заявляють, що він може бути попередником британського вірусу. Про це повідомляє La Repubblica.

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Виявлений варіант має кілька точок мутації в білку Спайка. Як і англійський, італійський варіант також має мутацію в нервовому центрі взаємодії Спайк. Він має другу мутацію в положенні 493, що робить його білок дещо відмінним від раніше відомого вірусу,

– розповів голова Італійської асоціації вірусологів Арнальдо Карузо.

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Лікарі натрапили на цей штам випадково – під час огляду пацієнта.

Той перехворів на коронавірус у квітні 2020 році. У серпні тест знову показав позитивний результат. Кілька наступних – також були позитивні.

Фахівці ніяк не могли зрозуміти, як людина змогла знову захворіти на коронавірус.

Тести пацієнта вирішили перевірити у лабораторії.

З'ясувалося, що у нього коронавірус, але іншого штаму.

Зверніть увагу! У Великій Британії виявили мутований COVID-19 ще у вересні. Однак, масово поширюватись він розпочав наприкінці листопада. Через це понад 40 країн світу припинили сполучення з державою.



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