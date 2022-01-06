В Італії ввели обов'язкову вакцинацію: яких груп

В Італії запровадили обов'язкову вакцинацію проти COVID–19 для людей віком від 50 років. Ця вимога діятиме до 15 червня 2022 року.

Щепитись повинні усі, не лише працевлаштовані

Усі працівники старші за 50 років повинні мати сертифікат про вакцинацію або одужання від коронавірусу. За відмову від щеплення їм загрожують штрафи на суму понад тисячу євро, а також невиплата заробітної плати.

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Водночас людям віком від 50 років, які не мають роботи, також доведеться зробити щеплення, аби уникнути штрафів. Вони мають вакцинуватися до 15 лютого 2022 року.

Невакцинованих штрафуватимуть

До слова, раніше невакциновані італійці могли працювати лише з результатом негативного тесту, який потрібно було надавати кожні два дні.

В Італії уже діє обов'язкова вакцинація вчителів, медичних працівників та поліцейських.

Яка ситуація з COVID-19 в Італії Згідно з даними Департаменту цивільного захисту Італії, на COVID-19 в країні захворіли 6 756 035 людей, з них 138 276 померли.

За даними Bloomberg, близько 80.4% італійців отримали принаймні одну дозу щеплення, а 74,8% вакцинувалися повністю. Близько 34,8% отримали третю бустерну дозу.

Де ще ввели обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Італія стала третьою країною ЄС, яка запровадила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Раніше Греція ввела обовʼязкове щеплення проти COVID-19 для людей від 60 років.

Натомість Австрія ухвалила рішення про обов'язкову вакцинацію для всіх груп населення.

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