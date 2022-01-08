Рішення про штраф почне діяти в країні з 1 лютого. Він буде одноразовим, але торкатиметься не лише тих літніх людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, а й тих, хто не зробив бустерну дозу вакцини.

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Детальніше про рішення влади

Одноразовий штраф у розмірі 100 євро застосовуватиметься для людей у віці від 50 років, які не розпочали або не завершили цикл первинної вакцинації,

Таке ж рішення стосується людей, які не зробили бустерну дозу впродовж 6 місяців після основного циклу вакцинації.

З моменту отримання повідомлення про санкцію, у невакцинованих є 10 днів, щоб підтвердити причину відстрочення або звільнення від вакцинації.

Для працівників штрафи будуть ще вищими

Штраф у 100 євро "не єдиний передбачений". Для невакцинованих працівників у віці від 50 років передбачено усунення від роботи без заробітної плати та штраф у розмірі від 600 до 1 500 євро. У випадку пропуску на робоче місце з порушенням зобов'язання, санкція подвоєна.

Крім того, для всіх громадян за порушення правил Green Pass або Super Green Pass застосовуються санкції від 400 до 1000 євро.

Натомість у Румунії штрафуватимуть за носіння тканинних масок

Від сьогодні, 8 січня, Румунія почне штрафувати за носіння тканинних масок. За носіння такої маски громадянам загрожує штраф у розмірі 2 500 леїв (близько 570 доларів).