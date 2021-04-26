В Італії зафіксували "індійський" штам коронавірусу

В Італії зафіксували перші випадки зараження індійським штамом коронавірусу. Перших хворих виявили у Венето.

Новий "індійський" штам коронавірусу підтвердили у батька і дочки з Індії, які проживають у Венето.

Читайте також Кому загрожує важкий перебіг коронавірусу: дослідження

"Штамів зараз тисячі, і рано чи пізно вони всі прийдуть", – заявив губернатор італійського регіону Венето Лука Дзайя.

Як відомо, з понеділка уряд Італії зробив 13 регіонів та дві автономні провінції країни жовтими та послабив карантинні обмеження через зменшення захворюваності на коронавірус.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, в Індії вже п’ятий день поспіль фіксують рекордний приріст хворих на COVID-19. За минулу добу, 25 квітня, коронавірус виявили у 352 991 людини, померли 2812 осіб.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді описав ситуацію з захворюваністю на COVID-19 як "коронавірусний шторм". У лікарнях не вистачає ліжкомісць та медобладнання.