Так, в Італії деякі громадяни будуть змушені пред'являти COVID-паспорт. Для того, щоб отримати цей документ, потрібно напередодні пройти повний курс вакцинації, проходити тестування на коронавірус або перехворіти COVID-19.

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Міністр охорони здоров'я Роберто Сперансу повідомив, що викладачів, які не нададуть необхідні документи до початку навчального року, відсторонять від роботи через 5 днів.

Окрім цього, від 6 серпня COVID-паспорт повинні будуть показувати люди, які хочуть відвідати:

ресторан,

музей,

басейн,

спа,

та будь-який культурний або спортивний захід.

Ця вимога стосується людей віком від 12 років. У випадку порушення доведеться заплатити штраф, але його розмір поки що не вказали.

Але це ще не все. Починаючи з вересня такий паспорт буде обов'язковий для проїзду в автобусах далекого прямування, а також на поромах і літаках.

Коронавірус в Італії: основне

Джерело: Мінфін