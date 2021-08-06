В Італії зобов'яжуть деяких громадян отримати COVID-паспорт

6 серпня 2021 , 18:01
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Джерело:

dpa International

В Італії посилять правила використання COVID-паспортів. Зокрема їх вимагатимуть у вчителів, педагогів та студентів університетів.

Так, в Італії деякі громадяни будуть змушені пред'являти COVID-паспорт. Для того, щоб отримати цей документ, потрібно напередодні пройти повний курс вакцинації, проходити тестування на коронавірус або перехворіти COVID-19.

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Міністр охорони здоров'я Роберто Сперансу повідомив, що викладачів, які не нададуть необхідні документи до початку навчального року, відсторонять від роботи через 5 днів.

Окрім цього, від 6 серпня COVID-паспорт повинні будуть показувати люди, які хочуть відвідати:

  • ресторан,
  • музей,
  • басейн,
  • спа,
  • та будь-який культурний або спортивний захід.
Ця вимога стосується людей віком від 12 років. У випадку порушення доведеться заплатити штраф, але його розмір поки що не вказали.

Але це ще не все. Починаючи з вересня такий паспорт буде обов'язковий для проїзду в автобусах далекого прямування, а також на поромах і літаках.

Коронавірус в Італії: основне

Джерело: Мінфін

  • Від початку пандемії в Італії зареєстрували 4 377 188 хворих на коронавірус.
  • На жаль, 128 163 з них померли. Натомість одужали 4 147 979 пацієнтів.
  • Нині в країні від коронавірусу лікуються 101 046 людей, 268 з яких у серйозному та важкому стані.
Автор: Анастасія Кушпіт