В Італії зобов'яжуть деяких громадян отримати COVID-паспорт
Джерело:dpa International
В Італії посилять правила використання COVID-паспортів. Зокрема їх вимагатимуть у вчителів, педагогів та студентів університетів.
Так, в Італії деякі громадяни будуть змушені пред'являти COVID-паспорт. Для того, щоб отримати цей документ, потрібно напередодні пройти повний курс вакцинації, проходити тестування на коронавірус або перехворіти COVID-19.
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Міністр охорони здоров'я Роберто Сперансу повідомив, що викладачів, які не нададуть необхідні документи до початку навчального року, відсторонять від роботи через 5 днів.
Окрім цього, від 6 серпня COVID-паспорт повинні будуть показувати люди, які хочуть відвідати:
- ресторан,
- музей,
- басейн,
- спа,
- та будь-який культурний або спортивний захід.
Але це ще не все. Починаючи з вересня такий паспорт буде обов'язковий для проїзду в автобусах далекого прямування, а також на поромах і літаках.
Коронавірус в Італії: основне
Джерело: Мінфін
- Від початку пандемії в Італії зареєстрували 4 377 188 хворих на коронавірус.
- На жаль, 128 163 з них померли. Натомість одужали 4 147 979 пацієнтів.
- Нині в країні від коронавірусу лікуються 101 046 людей, 268 з яких у серйозному та важкому стані.