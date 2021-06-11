Медики провели кесарів розтин італійці, за допомогою якого народилась її донька Кетрін. Однак Крістіна Розі залишилася в комі з підозрою на пошкодження головного мозку.

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І чоловік, і мама були поруч, коли італійка прокинулася і заговорила.

Ми не чекали цього, це було справжньою радістю після стількох страждань,

– сказав чоловік італійки Габріеле Суччі.

У квітні пані Розі перевели до клініки в Австрії, щоби там вона могла отримати спеціалізовану допомогу в процесі одужання.

Лікування жінки за кордоном оплатили завдяки добровільному збору коштів. Як пише видання, наразі родина зібрала понад 170 000 євро для подальшої реабілітації, включаючи фізіотерапію.

"Крістіну зараз важко впізнати", – сказав Габріеле Суччі.

Він додав, що його дружині через трубку дають ліки, які повинні призвести до іншого фізичного прогресу. Донька пари провела кілька місяців у лікарні через брак кисню під час пологів.