Італійська мафія заборонила швидким вмикати сирени: неочікувана причина

Водії швидкої допомоги Неаполя звернулися в поліцію з проханням захистити їх від мафії. Клани забороняють вмикати сирени, оскільки вони лякають наркоторговців і клієнтів.

Джерело: The Times

Чому наркоторговці нападають на медиків

Наркоторговці ховаються від облави, помилково приймаючи медиків за поліцію. Після цього члени мафії переслідують карети швидких, а на водіїв нападають.

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Нещодавно два члени банди на мотоциклі зупинили машину швидкої, вдарили у вікно і пригрозили застрелити водія за включену сирену. Йому довелося викликати екіпаж поліції, щоб безпечно покинути квартал.

Нам вже наказали не використовувати сирени в інших районах, в тому числі в Саніте і Траяно. Швидка допомога включає сирену тільки після того, як залишає цей район,

– розповідають медики.

Які це має наслідки

Крім того, на медиків нападають рідні пацієнтів, до яких вони не встигли вчасно доїхати. Бригада тієї ж швидкої, на яку напали члени мафії, не змогла врятувати людину із зупинкою серця, і на неї накинулася сім'я загиблого. За останні три роки в Неаполі зафіксовано 300 випадків агресії стосовно медиків.

Депутат Алессандро Амітрано закликав уряд розглядати боротьбу з кланами неаполітанської мафії як національний пріоритет. За його словами, потрібен додатковий захист водіїв швидкої допомоги від членів банд.