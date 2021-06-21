На Івано-Франківщині в готельному комплексі масово отруїлись люди

В Івано-Франківській області в готельно-відпочинковому комплексі отруїлись 10 людей. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція.

Людей 20 червня привезли до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні. Перед тим усі вживали їжу у відпочинковому комплексі.

До речі Через масове отруєння сушами у Харкові госпіталізували майже 80 людей

У якому стані потерпілі

Стан здоров’я людей – середнього ступеня важкості. Наразі проводять санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи.

Місцеве видання gk-press.if.ua зазначає, що отруїлись шестеро підлітків та четверо дорослих. Всі вони – жителі села Саджава, які 17 червня перебували у готельно-відпочинковому комплексі в селі Діброва.

Тепер встановлюють загальну кількість людей, які відпочивали у закладі.

Отруєння в Україні: останні новини

У Харкові 17 червня сталось масове отруєння сушами. До медиків звернулися відвідувачі закладів "Якіторія" та "Мафія". До лікарні забрали майже 80 людей. У них діагностували "ентероколіт", тобто запальне кишкове захворювання.

У червні під Одесою в таборі Green Park отруїлись діти – 30 осіб. Медики поставили діагноз – Сальмонельоз.

У селі Іспас на Буковині вихователі та 26 маленьких дітей звернулися до лікарні із скаргами на погіршення стану здоров’я. Мовиться про харчове отруєння, яке сталося, ймовірно, у місцевому садочку.



Продукти, якими можна отруїтись / Інфографіка 24 каналу