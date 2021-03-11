Івано-Франківська область демонструє ознаки проходження піку захворюваності на коронавірус. Згідно з результатами дослідження Національної академії наук України, дещо зменщилась кількість нових випадків та госпіталізацій. Проте навантаження на лікарні це не стосується, ситуація і надалі дуже напружена.

Як зазначили у НАН, абсолютні показники у регіоні – досі дуже загрозливі. Адже число госпіталізацій на 100 тисяч населення – найбільше по всій Україні.

До теми Спалах COVID-19 на Прикарпатті: у якому стані хворі та що відбувається у лікарнях

Найбільш небезпечна ситуація – на Прикарпатті та Буковині

Окрім того, саме на Івано-Франківщині та у Чернівецькій області суттєво зросла кількість летальних випадків і за цим показником регіони теж – у найгіршому становищі.

Тижневе число госпіталізацій в Україні / Інфографіка НАН

Середньодобове число летальних випадків / Інфографіка НАН

Середньодобове число хворих / Інфографіка НАН

Мобільний госпіталь вже приймає хворих на COVID-19

Зазначимо, що через складну ситуацію з коронавірусом та завантаженість в лікарнях, перших пацієнтів вже почав приймати й мобільний госпіталь, що на території Богородчанської лікарні. Заклад розрахований на 120 місць. Також саме на Прикарпатті виявили перші випадки так званого "британського" штаму COVID-19

Зверніть увагу! Івано-Франківщина потрапила до червоної зони карантину ще 22 лютого. В області діють жорсткі правила: не працюють ТРЦ, непродовольчі магазини, заклади громадського харчування, навчання відбувається дистанційно, заборонені масові заходи.