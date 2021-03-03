Івано-Франківськ просить більше вакцин проти COVID-19 та додаткові ліжка

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабінету міністрів з проханням надати місту можливість розгорнути додаткові ліжка та надати більше вакцин проти коронавірусу.

Марцінків закликав уряд допомогти з розгортанням додаткових ліжок в медичних закладах й надати більше вакцин.

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Мер Івано-Франківська розповів, що востаннє представники уряду виходили з ним на зв'язок 2 тижні тому. Тож у прямому ефірі скористався можливістю і попросив у них дозволу розгорнути додаткові ліжка.

Марцінків повідомив, що поруч з наповненими медичними закладами є установи, які можна перепрофілювати. Зокрема, така можливість є на базі кардіоцентру (там можна виділити хоча б 2 – 3 поверхи) та у шкірвендиспансері. "Не в палатках в Богородчанах, а в діючих міських закладах", – зауважив він.

І друге хочу попросити, щоб більше дали вакцин, щоб більше людей могли провакцинуватися. Навіть цією вакциною. Я вважаю, що вона спасає життя людей,

– заявив Марцінків.

Ситуація з вакцинацією в Івано-Франківську

На місто Івано-Франківськ видали 500 вакцин. Це на декілька днів, згодом обіцяють доставити ще.

Вакцинація в Івано-Франківську проходить третій день. Поки що щеплення роблять лише медичним працівникам, які працюють з хворими на коронавірус.

За останні 3 дні жоден лікар не звернувся зі складними побічними ефектами після вакцинації. Єдине, що фіксувалось – це температура до 37,5.

І, на жаль, тільки кожен 2 погодився вакцинуватися. Це велика проблема,

– зауважив Марцінків.

При цьому додавши, що вакцинація – це один з методів боротьби з поширенням ковіду.

Він також анонсував, що у п'ятницю вакцинується у міській клінічній лікарні №1, якщо там будуть залишки вакцин.