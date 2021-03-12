​В Івано-Франківській області хворими зайнято 84% ліжок з киснем

В Івано-Франківській області хворими на коронавірусну інфекцію зайнято 84% ліжок з киснем, повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як на брифінгу 12 березня.

Так, Івано-Франківська область лідирує серед українських регіонів за кількістю пацієнтів, що перебувають у стаціонарах, завантаженість лікарень і ліжок із киснем.

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З початку пандемії в Івано-Франківській області захворіли 70 956 осіб, з яких одужали 51 928 осіб, а померли 1 323 особи – і це складає 1,9 проміле,

– сказала Ірина Садов’як.

До слова, за минулу добу, 11 березня, в області підтвердили 533 нових випадки зараження COVID. Госпіталізовано протягом доби 390 осіб, померли 15 осіб.

Садов’як додала, що на кінець 2020 року Івано-Франківська область досягла не менше 80% забезпеченості киснем, але оскільки в 4 рази зросла кількість ліжок, то цей показник впав до 73,4% Наразі модернізація кисневих систем, встановлення кисневих точок, закупівля кисневих концентраторів триває і з наступного тижня додатково розгорнуті ліжка будуть забезпечені киснем.



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