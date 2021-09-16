Політики підписували згоду на щеплення і одразу отримували свою дозу вакцини. Те, як відбувався весь процес, зафіксували на фото.

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Вакцинували депутатів так, аби "далеко не ходити"

Фотографії опублікував у соцмережах мер міста. Руслан Марцінків наголосив, що спеціально вакцинацію організували так, аби "далеко не ходити".

Тому таким жестом ми покажемо приклад та свою відповідальність. І за своє життя, і за життя ближнього,

– написав мер Івано-Франківська.

Міський голова нагадав, що наразі в лікарнях міста лежать 132 "ковідних" пацієнти, 11 осіб – у реанімації. Це, попри те, що профільною лікарнею для хворих на коронавірус є саме обласна.

Дивіться фото з вакцинації депутатів / Фото з фейсбуку Руслана Марцінківа:

Марцінків недавно пожартував над антивакцинаторами

Зазначимо, що Руслан Марцінків вже зробив кілька скандальних заяв щодо вакцинації. Так наприкінці серпня міський голова пригрозив звільненням усім членам виконкому, які не вакцинуються протягом наступних двох тижнів. Ще один важіль впливу – премії, яких позбавлять усіх, хто уникнув щеплень.

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Також міський голова не оминув нагоди пожартувати над антивакцинаторами. Марцінків дав доручення поспостерігати за секретарем міськради, який вакцинувався. Зокрема, подивитись чи "не виростуть у нього роги та копита" після щеплення.

Яка ситуація з вакцинацією Україні Від початку вакцинальної кампанії щеплено Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей , з них отримали одну дозу – 6 097 683 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 009 066 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Текст публікації Руслана Марцінківа:

Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин… Для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці – щоб далеко не ходити.

Нагадаю: 132 пацієнти з COVID-19 лежать на сьогодні у міських лікарнях. І 11 людей – в реанімаціях. При тому, що профільною "ковідною" лікарнею є обласна лікарня. І вона сьогодні теж працює на повну потужність...

Тому таким жестом ми покажемо приклад та свою відповідальність. І за своє життя, і за життя ближнього.