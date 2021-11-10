Покійну породіллю звали Софія. Вона працювала в Івано-Франківському дитячому садку №1 "Калинонька".

До теми Вакцинація в 11 разів зменшує ризик померти від Дельти, − Ляшко

Як страшний сон. Запам'ятаємо тебе усміхненою, життєрадісною, готовою в будь-яку хвилину прийти на допомогу,

– написали колеги покійної.

Вагітна важко переносила хворобу

Директор Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський розповів, що жінка інфікувалася коронавірусом під час вагітності. Вона 2 тижні перебувала на кисневій підтримці.

Стан пацієнтки різко погіршився на 30 тижні вагітності, тож медики, аби врятувати дитину, зробили кесарів розтин. Таким чином на світ з'явилося немовля вагою в 1 кілограм 350 грамів. На жаль, матір померла невдовзі після пологів.

Стан дитини важкий, але стабільний. Точні причини смерті породіллі встановить експертиза.

На останніх термінах вагітності жінки особливо вразливі до COVID-19

Юрій Павлушинський нагадав, що жінки на останніх термінах вагітності особливо вразливі до коронавірусу. Експерти наголошують на тому, що вагітним не те що можна, а й потрібно вакцинуватися проти COVID-19.

Зверніть увагу! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.