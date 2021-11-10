В Івано-Франківську померла 35-річна породілля із COVID-19, її дитина у важкому стані
Джерело:ТСН
В обласному перинатальному центрі в Івано-Франківську 9 листопада через коронавірус померла 35-річна вагітна жінка. За допомогою кесаревого розтину медики врятували немовля, але нині воно перебуває у важкому стані.
Покійну породіллю звали Софія. Вона працювала в Івано-Франківському дитячому садку №1 "Калинонька".
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Як страшний сон. Запам'ятаємо тебе усміхненою, життєрадісною, готовою в будь-яку хвилину прийти на допомогу,
– написали колеги покійної.
Вагітна важко переносила хворобу
Директор Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський розповів, що жінка інфікувалася коронавірусом під час вагітності. Вона 2 тижні перебувала на кисневій підтримці.
Стан пацієнтки різко погіршився на 30 тижні вагітності, тож медики, аби врятувати дитину, зробили кесарів розтин. Таким чином на світ з'явилося немовля вагою в 1 кілограм 350 грамів. На жаль, матір померла невдовзі після пологів.
Стан дитини важкий, але стабільний. Точні причини смерті породіллі встановить експертиза.
На останніх термінах вагітності жінки особливо вразливі до COVID-19
Юрій Павлушинський нагадав, що жінки на останніх термінах вагітності особливо вразливі до коронавірусу. Експерти наголошують на тому, що вагітним не те що можна, а й потрібно вакцинуватися проти COVID-19.Зверніть увагу! Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.