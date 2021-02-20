В Івано-Франківську розгортають мобільний госпіталь: фото, відео
У лікарнях Івано-Франківщини бракує місць для хворих на коронавірус. Через це ввечері 19 лютого в область доставили мобільний госпіталь, зранку 20 лютого його почали облаштовувати.
Джерело:МВС
Що відомо про мобільний госпіталь на Прикарпатті
Госпіталь розгортають на території коронавірусної Богородчанської центральної районної лікарні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на коронавірус,
– заявив Аваков.
На Прикарпатті облаштовують мобільний госпіталь / Фото МВС
Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць. Він також укомплектований необхідним медичним обладнання.
Зауважимо, роботи з розгортання госпіталю все ще тривають.
Аваков наголосив, що сили МВС працюють в області у посиленому режимі.
Госпіталь ДСНС на Івано-Франківщині / Фото ДСНС
На Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь: відео
Яка ситуація з коронавірусом на Прикарпатті
- В Івано-Франківській області фіксують найбільший добовий приріст хворих на COVID-19. У лікарнях не вистачає місць для хворих.
- В регіоні облаштують 16 карантинних блокпостів. Медики та поліцейські мірятимуть людям температуру та при необхідності доставлятимуть їх у медзаклади. Також будуть обмеження на в'їзд та виїзд з області.
- З 22 лютого на Прикарпатті діятиме червона зона карантину. Вона передбачає заборону проведення масових заходів та роботу закладів громадського харчування. Уроки в школі для учнів 5 – 11 класів скасували, заняття відбуватимуться дистанційно.
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