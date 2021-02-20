В Івано-Франківську розгортають мобільний госпіталь: фото, відео

У лікарнях Івано-Франківщини бракує місць для хворих на коронавірус. Через це ввечері 19 лютого в область доставили мобільний госпіталь, зранку 20 лютого його почали облаштовувати.

Що відомо про мобільний госпіталь на Прикарпатті

Госпіталь розгортають на території коронавірусної Богородчанської центральної районної лікарні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на коронавірус,

– заявив Аваков.



На Прикарпатті облаштовують мобільний госпіталь / Фото МВС

Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць. Він також укомплектований необхідним медичним обладнання.

Зауважимо, роботи з розгортання госпіталю все ще тривають.

Аваков наголосив, що сили МВС працюють в області у посиленому режимі.



Госпіталь ДСНС на Івано-Франківщині / Фото ДСНС

На Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь: відео

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