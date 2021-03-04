Британський штам коронавірусу вже в Україні. 2 випадки інфікування мутованим збудником начебто підтвердили в Івано-Франківську.

Це стверджують журналісти "Сьогодні" із посиланням на коментар з Інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Саме там, мовляв, заявили, що українці вже мають справу з "британським" коронавірусом.

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"Британський" коронавірус уже в Івано-Франківську: що відомо

За даними ЗМІ, в Івано-Франківську виявили 2 випадки інфікування новим штамом коронавірусу – "британським".

Інформацію начебто підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.

Хворі перебувають під наглядом медиків.

При цьому щеплення проти COVID-19 щодо цього штаму мали б спрацювати.

Люди, які будуть щеплені, вони не захворіють "британським". А якщо вони захворіють "південноафриканським", хтось із них, то хвороба пройде легко. І ніхто з них не помре,

– запевнила вірусологиня Алла Мироненко.

Зауважимо, 25 лютого іншу інформацію озвучив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він розповів, що у Німеччині перевірили 48 зразків з України на наявність нових штамів коронавірусу – і не виявили жодного.



А вже 3 березня голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що зрост ання захворюваності в Україні може бути пов'язане саме з мутаціями коронавірусу.



Що слід знати про "британський" штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Коротко про ситуацію з COVID-19 на Прикарпатті

Івано-Франківська область – серед лідерів за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом на Прикарпатті інфікованих виявляли понад 65 тисяч, хворих зараз (станом на початок березня 2021) – майже 15 тисяч.

Заповненість ліжкомісць сягає понад 90% – у деяких регіонах Івано-франківської області. Тож вона перебуває у червоній зоні карантину, а Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула там мобільний госпіталь.

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