В Івано-Франківську виявили "британський" коронавірус, – ЗМІ
Британський штам коронавірусу вже в Україні. 2 випадки інфікування мутованим збудником начебто підтвердили в Івано-Франківську.
Джерело:"Сьогодні"
Це стверджують журналісти "Сьогодні" із посиланням на коментар з Інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Саме там, мовляв, заявили, що українці вже мають справу з "британським" коронавірусом.
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"Британський" коронавірус уже в Івано-Франківську: що відомо
- За даними ЗМІ, в Івано-Франківську виявили 2 випадки інфікування новим штамом коронавірусу – "британським".
- Інформацію начебто підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.
- Хворі перебувають під наглядом медиків.
При цьому щеплення проти COVID-19 щодо цього штаму мали б спрацювати.
Люди, які будуть щеплені, вони не захворіють "британським". А якщо вони захворіють "південноафриканським", хтось із них, то хвороба пройде легко. І ніхто з них не помре,
– запевнила вірусологиня Алла Мироненко.
Що слід знати про "британський" штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Коротко про ситуацію з COVID-19 на Прикарпатті
- Івано-Франківська область – серед лідерів за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом на Прикарпатті інфікованих виявляли понад 65 тисяч, хворих зараз (станом на початок березня 2021) – майже 15 тисяч.
- Заповненість ліжкомісць сягає понад 90% – у деяких регіонах Івано-франківської області. Тож вона перебуває у червоній зоні карантину, а Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула там мобільний госпіталь.
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