В ізоляції і з рідними, – Ляшко закликав проводити новорічно-різдвяні свята безпечно

Традиційно ріст захворюваності прогнозують на середину лютого, а триватиме він, найімовірніше, до середини березня. попри це, не варто розслаблятися на новорічно-різдвяні свята.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи". Міністр також прокоментував можливі обмеження на період свят.

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"Минулого року у цей же проміжок часу була хвиля COVID-19. Щоправда, ми тоді після новорічних свят робили карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути у часі. Можливо, тому вона була не такою агресивною", – зауважив Ляшко.

Попри все, закликаю усіх святкувати Новий рік і Різдво безпечно. В ізоляції, з рідними. Бажано, щоб все це відбулось, маючи повний курс вакцинації,

– додав міністр.

Чи будуть додаткові обмеження на період свят

Наразі на період новорічно-різдвяних свят залишаються карантинні заходи, що були запроваджені раніше. Невакциновані особи і надалі будуть обмеженими у можливості відвідувати громадські місця.

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