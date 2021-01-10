Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже зробив щеплення від коронавірусу. Політику ввели обидві дози вакцини. За його словами, до кінця березня Ізраїль вакцинує все доросле населення країни.

Нетаньяху також повідомив, що наступного тижня Ізраїль отримає ще мільйони доз вакцини. Про це пише Xinhuanet.

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Понад 1 мільйон ізраїльтян вже щеплені однією дозою вакцини, що становить майже 10% від загального населення. Пріоритет отримують медики та люди, старші 60 років.

Нові партії вакцини дозволять нам вакцинувати усіх громадян Ізраїлю, старших 16 років, до кінця березня 2021 року,

– сказав Нетаньяху.

Зауважимо, що в Ізраїлі триває уже третій локдаун, покликаний сповільнити поширення коронавірусу. Влада країни у питанні введення жорстких обмежень рішуча та часто діє на випередження, аби звести на мінімум ймовірність масового інфікування COVID-19 у країні.