Група експертів, яка консультує МОЗ, прийшла до висновку, що "переваги вакцини набагато переважують її ризики". Міністерство ухвалило рішення у неділю, 14 листопада.
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Раніше дозвіл на вакцинацію проти коронавірусу поширювався лише на дітей у віці від 12 років та дорослих.
Члени групи експертів практично одноголосно дійшли висновку, що "переваги вакцини набагато переважують її ризики". Більшість рекомендувала вакцинувати й тих дітей, які вже перенесли коронавірусну інфекцію.
Ампули з вакциною Pfizer- BioNTech у "дитячому дозуванні" мають прибути в Ізраїль до 18 листопада. що дозволить негайно розпочати кампанію вакцинації дітей молодшого віку.
Ситуація з коронавірусом в країні:
- Згідно з даними МОЗ, четверта хвиля епідемії в Ізраїлі йде на спад. Загалом з початку пандемії в країні виявили 1 337 041 випадок зараження COVID-19 (+3 298 за тиждень). Нині на лікуванні перебувають 5 843 хворих (–550 за тиждень). 8 140 (+26 за тиждень) пацієнтів померли.
- Станом на 14 листопада проти коронавірусу вакцинувалися 92% дорослого населення Ізраїлю – 6 256 219 людей. Це 67% від всього населення країни. 5 752 941 з них (62% населення країни, 84% дорослого населення) отримали обидві дози препарату.
- Окрім цього, в країні відбувається імунізація і бустерною дозою. Так, 4 016 195 ізраїльтян вже щеплені третьою дозою (43% населення країни, 59% дорослого населення).