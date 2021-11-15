Ізраїль дозволив COVID-вакцинацію дітей від 5 років: яким препаратом

В Ізраїлі дозволили щепитися проти коронавірусу дітям у віці від 5 до 11 років. Для цього використовуватимуть препарат від компаній Pfizer-BioNTech.

Група експертів, яка консультує МОЗ, прийшла до висновку, що "переваги вакцини набагато переважують її ризики". Міністерство ухвалило рішення у неділю, 14 листопада.

До теми Темпи вакцинації в Україні на вихідних значно знизились: детальна статистика

Раніше дозвіл на вакцинацію проти коронавірусу поширювався лише на дітей у віці від 12 років та дорослих.

Члени групи експертів практично одноголосно дійшли висновку, що "переваги вакцини набагато переважують її ризики". Більшість рекомендувала вакцинувати й тих дітей, які вже перенесли коронавірусну інфекцію.

Ампули з вакциною Pfizer- BioNTech у "дитячому дозуванні" мають прибути в Ізраїль до 18 листопада. що дозволить негайно розпочати кампанію вакцинації дітей молодшого віку.

Ситуація з коронавірусом в країні: