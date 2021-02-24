Ізраїль хоче повернутися до звичного життя у квітні: план передбачає 5 етапів

Уряд Ізраїлю розробив план повного виходу з карантину, який ввели через епідемію коронавірусу. Вже у квітні 2021 року країна може повернутися до звичного способу життя.

План ізраїльського уряду передбачає 5 кроків на шляху до повного зняття карантинних обмежень.

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Як Ізраїль повертатиметься до звичного життя

Перший крок – це видача першої версії "зеленого паспорта" для тих, хто отримав вакцину від COVID-19 або ж перехворів на недугу. Наразі Ізраїль перебуває на цьому етапі.

– це видача першої версії "зеленого паспорта" для тих, хто отримав вакцину від COVID-19 або ж перехворів на недугу. Наразі Ізраїль перебуває на цьому етапі. Другий крок – повернення до системи освіти. Його мають ввести в дію під час 2-го тижня березня.

– повернення до системи освіти. Його мають ввести в дію під час 2-го тижня березня. Третій крок – запуск оновленої версії "зеленого паспорта". Якою вона буде та що передбачатиме цей етап, поки не уточнюють. Його введуть також на 2-му тижні березня.

– запуск оновленої версії "зеленого паспорта". Якою вона буде та що передбачатиме цей етап, поки не уточнюють. Його введуть також на 2-му тижні березня. Четвертий крок – ще одне пом'якшення карантину. Воно заплановане на кінець березня – після того, як вакцинують усе доросле населення країни.

– ще одне пом'якшення карантину. Воно заплановане на кінець березня – після того, як вакцинують усе доросле населення країни. П'ятий етап – зняття всіх обмежень і повернення до звичайного життя. Він запланований на квітень.

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Довідка.

В Ізраїлі кампанія з вакцинації від COVID-19 стартувала наприкінці грудня 2020 року. З 9 лютого в країні В Ізраїлі кампанія з вакцинації від COVID-19 стартувала наприкінці грудня 2020 року. З 9 лютого в країні розпочали

здобувачів статусу біженців.