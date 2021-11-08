Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет. У міністерстві охорони здоров'я країни додали, що мають планують невдовзі вийти на контакт із Pfizer, аби розпочати перемовини про закупівлю пігулок.

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Бенет додав, що 90 інших країн вже ведуть активні перемовини з фармацевтичною компанією.

Попереду нас можуть чекати хороші новини щодо ліків проти коронавірусу,

– сказав Бенет на початку щотижневого засідання уряду.

Прем'єр-міністр додав, що попросив посадовців з органів охорони здоров'я "детально вивчити" питання закупівлі ліків проти COVID-19 виробництва Pfizer.

Глава уряду наголосив, якщо ліки затвердять, то вони стануть ще одним значним засобом контролю пандемії. Тобто їх використовуватись не як окремий лікувальний засіб, а разом із доступними усім вакцинами й тестами.

Нагадаємо! Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії вже закупив 480 тисяч доз пігулок Mеrck та 250 тисяч – Рfizer.

Проміжні результати випробувань пігулок

Як раніше повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer оприлюднила проміжні результати другої фази випробувань своєї експериментальної пігулки від COVID-19.

Компанія тестувала препарат на дорослих з коронавірусом, які вважаються схильними до високого ризику прогресування до тяжкого захворювання.

Там заявили, що таблетка зменшує ризик госпіталізації або смерті до 89%.

Втім не варто сподіватися лише на пігулки. Вересневе дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) показало, що вакцини значно ефективніші проти госпіталізації.

Moderna – на 93%,

Pfizer – на 88%,

Johnson & Johnson – на 71%.

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