Ізраїль погодився надати палестинцям мільйон доз вакцини компанї Pfizer проти COVID-19 найближчими днями, повідомив уряд країни у п'ятницю, 18 червня.

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Ця угода про обмін дозволить вакцинувати велику кількість палестинців на місяці раніше запланованого.

Ізраїль надає вакцини з власного запасу і розраховує компенсувати дозами, які палестинці мають отримати в 2022 році.

Сьогодні Ізраїль домовився про угоду щодо передачі Палестинській адміністрації 1,2 мільйона доз вакцини Pfizer. Ми будемо і далі знаходити ефективні шляхи співпраці на благо людей у регіоні,

– заявив ізраїльський державний діяч, журналіст Яір Лапід.

Це рішення прийняв міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц за підсумками наради. Керівництво країни вважає, що наразі в Ізраїлі є досить вакцин, щоб передання партії палестинцям також не завадило вакцинації ізраїльських громадян.

Пізніше прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет має оголосити про це рішення офіційно.