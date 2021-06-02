В Ізраїлі зареєстрували 275 випадків міокардиту у період з грудня 2020 року по травень 2021 року серед 5 мільйонів щеплених людей. Міністерство опублікувало результати дослідження, яке було замовлено для вивчення цього питання.

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Більшість пацієнтів, які перенесли запалення серця, провели в лікарні не більше чотирьох днів, і 95% випадків були класифіковані як легкі. Дослідження проводили три групи експертів.

Дослідження також показало, що "існує ймовірний зв'язок між прийомом другої дози (вакцини Pfizer) та появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років".

Міокардит – що це? Міокардит – ​це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різноманітних факторів та супроводжується інфільтрацією імунними клітинами та некрозом кардіоміоцитів. Основні симптоми міокардиту (порушення серцевих функцій): відчуття втоми,

болі в області серця,

задишка,

підвищене потовиділення,

прискорене серцебиття.

Реакція компанії Pfizer

Компанія Pfizer заявила, що не спостерігала вищих показників захворювання, відомого як міокардит, ніж зазвичай можна було б очікувати серед населення в цілому.

У заяві Pfizer зазначено, що йому відомо про ізраїльські спостереження за міокардитом, зазначивши, що причинно-наслідкового зв'язку з його вакциною не встановлено.

Зазначимо, що станом на 2 червня в Ізраїлі вже вакциновано близько 55% всього населення. З вівторка, 1 червня, в країні уряд скасував практично усі протиепідемічні обмеження.