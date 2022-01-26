Рекомендували запропонувати четверту дозу вакцини проти COVID-19 усім дорослим експерти міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Однак є умова.

Увага Четверта доза вакцини вдвічі покращує захист від COVID, – вчені з Ізраїля

Щоб отримати четвертий укол, з моменту отримання третьої дози або з одужання має минути не менше як 5 місяців.

Коли уряд збирається схвалити надання четвертої дози всім винятку дорослим громадянам – наразі невідомо.

Нагадаємо! Ізраїль став першою країною, яка дозволила четверту дозу на осіб віком від 60 років, працівників охорони здоров'я та людей з ослабленою імунною системою наприкінці грудня. Приблизно 600 тисяч ізраїльтян вже отримали другу ревакцинацію та майже половина населення отримала третє щеплення.

Четверта доза для усіх: передумови

Напередодні ізраїльські вчені опублікували дослідження, яке показує, що четверта доза вакцини подвоює захист від симптоматичного коронавірусу та підвищує захист від тяжкого перебігу захворювання у 3 – 5 разів у порівнянні з трьома дозами.

Також щеплені чотирма дозами вакцини мають удвічі менше шансів заразитися коронавірусом.

Інші країни, зокрема Велика Британія, США та Чилі, схвалили четверту дозу для людей з ослабленим імунітетом.

До теми Четвертої дози вакцини не досить, щоб захиститись від Омікрону, – вчені з Ізраїля

Коронавірус в Ізраїлі