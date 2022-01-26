Рекомендували запропонувати четверту дозу вакцини проти COVID-19 усім дорослим експерти міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Однак є умова.
Увага Четверта доза вакцини вдвічі покращує захист від COVID, – вчені з Ізраїля
Щоб отримати четвертий укол, з моменту отримання третьої дози або з одужання має минути не менше як 5 місяців.
Коли уряд збирається схвалити надання четвертої дози всім винятку дорослим громадянам – наразі невідомо.
Четверта доза для усіх: передумови
Напередодні ізраїльські вчені опублікували дослідження, яке показує, що четверта доза вакцини подвоює захист від симптоматичного коронавірусу та підвищує захист від тяжкого перебігу захворювання у 3 – 5 разів у порівнянні з трьома дозами.
Також щеплені чотирма дозами вакцини мають удвічі менше шансів заразитися коронавірусом.
Інші країни, зокрема Велика Британія, США та Чилі, схвалили четверту дозу для людей з ослабленим імунітетом.
До теми Четвертої дози вакцини не досить, щоб захиститись від Омікрону, – вчені з Ізраїля
Коронавірус в Ізраїлі
- За останню добу в Ізраїлі зафіксували 83 613 випадків COVID-19. Станом на 25 січня у лікарнях перебувало 2 256 пацієнтів з недугою, з яких, за офіційними даними, лише 177 потребували штучної вентиляції легень.
- За останні 2 тижні приблизно 900 тисяч ізраїльтян отримали позитивний результат на коронавірус.