Ізраїль першим у світі почне щеплювати четвертою дозою COVID-вакцини усіх дорослих

Ізраїльський уряд хоче дозволити четверту дозу вакцини від COVID-19 всім охочим дорослим громадянам, яким виповнилось 18 років.

Рекомендували запропонувати четверту дозу вакцини проти COVID-19 усім дорослим експерти міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Однак є умова.

Увага Четверта доза вакцини вдвічі покращує захист від COVID, – вчені з Ізраїля

Щоб отримати четвертий укол, з моменту отримання третьої дози або з одужання має минути не менше як 5 місяців.

Коли уряд збирається схвалити надання четвертої дози всім винятку дорослим громадянам – наразі невідомо.

Четверта доза для усіх: передумови

Ізраїль став першою країною, яка дозволила четверту дозу на осіб віком від 60 років, працівників охорони здоров'я та людей з ослабленою імунною системою наприкінці грудня. Приблизно 600 тисяч ізраїльтян вже отримали другу ревакцинацію та майже половина населення отримала третє щеплення.

Напередодні ізраїльські вчені опублікували дослідження, яке показує, що четверта доза вакцини подвоює захист від симптоматичного коронавірусу та підвищує захист від тяжкого перебігу захворювання у 3 – 5 разів у порівнянні з трьома дозами.

Також щеплені чотирма дозами вакцини мають удвічі менше шансів заразитися коронавірусом.

Інші країни, зокрема Велика Британія, США та Чилі, схвалили четверту дозу для людей з ослабленим імунітетом.

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Коронавірус в Ізраїлі